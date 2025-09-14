الأحد 14 سبتمبر 2025
موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا

الدوري الإسباني، يحل فالنسيا ضيفًا على برشلونة اليوم الأحد، على أرضية ملعب "يوهان كرويف"، بحسب ما أعلن النادي الكتالوني في بيان رسمي قبل أيام.

وتأتي مباراة برشلونة وفالنسيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD1.

يحتل برشلونة المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في واحدة.

أما فالنسيا، يتواجد بالمركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 4 نقاط بجدول الترتيب.

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، للفوز أمام فالنسيا بعد التعادل في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو بنتيجة 1-1 لمطاردة ريال مدريد على قمة جدول الترتيب.

