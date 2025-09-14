تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

ديربي مانشستر، تتجه أنظار عشاق المتابعين للكرة الإنجليزية نحو ملعب الاتحاد لمتابعة ديربي مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، ناثان آكي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، أوسكار بوب، إيرلينج هالاند.

خط الهجوم: جيريمي دوكو.

عمر مرموش يغيب عن ديربي مانشستر

وتعرض مانشستر سيتي لضربة قوية قبل أيام قليلة من المباراة بعدما تعرض عمر مرموش للإصابة مع منتخب مصر، في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وجاءت إصابة مرموش خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة التاسعة.

وأكد المدرب بيب جوارديولا، في تصريحاته الصحفية أمس، أن عمر مرموش سيضطر إلى الغياب عن الملاعب لبضعة أسابيع، حيث من المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول توقف شهر أكتوبر.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تقام مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD1.

ويتواجد مانشستر يونايتد بقيادة أموريم في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في أخرى وتعادل في مواجهة.

وعلي الجانب الآخر يحتل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا المركز السادس عشر، برصيد 3 نقاط، بعدما خسر مباراتين من أصل 3، وحقق الفوز في مباراة واحدة قبل ديربي الليلة.

