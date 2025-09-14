سمير فرج لـ إسرائيل: ستفتح عليكم أبواب جهنم إذا استهدفتم الأراضي المصرية (فيديو)

علق اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ورئيس الشؤون المعنوية السابق بالقوات المسلحة، على تهديد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتدخل العسكري ضد أي دولة تستضيف قادة أو عناصر حركة حماس.

رد اللواء سمير فرج على تهديد نتنياهو: «مصر ستفتح عليكم أبواب جهنم»

وتساءل فرج في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة "الحدث اليوم": «مين الـ 3 دول اللي ممكن يستضيفوا عناصر حركة حماس على أرضهم؟»، موضحًا أن تلك الدول الثلاث هي قطر وتركيا ومصر.

موقف قطر وتركيا ومخاطر التدخل

وقال “فرج”، إن قطر تعرضت لتحرك وضربة عسكرية، أما تركيا فتُعد عضوًا في حلف الناتو، وبالتالي أي هجوم عسكري على أنقرة قد يُفعّل البند الخامس ويورط نحو 34 دولة في ردة فعل جماعية، وهو ما يجعل الخيار العسكري ضدها معقدًا ومتحوّلًا إلى أزمة دولية.

تحذير مصري ورسالة إلى واشنطن

وحول مصر، شدد فرج على أن القاهرة قد أرسلت رسالة واضحة لتل أبيب مفادها أن أي مساس بالأراضي المصرية أو بالأمن القومي ستُفتح عليكم أبواب جهنم إذا تم استهداف قادة حماس في مصر، ووصف أن نتيجة أي هجوم إسرائيلي محتمل وسيقابل بردٍ قاسٍ ستكون “كارثية على المنطقة”.

وأضاف أن قناة CNN نقلت عن مسؤول مصري هذه الرسالة التي وُجهت أيضًا للإدارة الأمريكية تحذيرًا من تبعات أي عمل عسكري.

تقدير قوة الجيش المصري

وأكّد فرج أن إسرائيل تدرك جيدًا قوة الجيش المصري، مستندًا في ذلك إلى “كفاءة القوات وتنوع وتطور السلاح”، مما يجعل أي خيار عسكري ضد مصر محفوفًا بمخاطر بالغة وتداعيات إقليمية.

