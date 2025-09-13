أزمة بوزارة السياحة والآثار بسبب برامج وأسعار الحج

قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب حجز برامج الحج السياحي للموسم القادم 1447هـ مبكرا، على أن يستمر فتح باب حجز البرامج حتى نهاية سبتمبر الجاري.

فتح باب حجز برامج الحج السياحي

وتشهد شركات السياحة إقبالا ضعيفا للغاية من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج السياحي خاصة في ظل تأخر إعلان وزارة السياحة والآثار عن اعتماد ضوابط الحج السياحي من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، والتي ستتضمن أسعار وأنواع برامج الحج السياحي للموسم القادم، ومبالغ جدية الحجز، والمواصفات الخاصة بكل برنامج.

من جانبها أكدت مصادر بغرفة شركات السياحة، أن بعض الشركات تقوم حاليا بحجز برامج الحج السياحي للمواطنين الراغبين بصورة بطاقة الرقم القومي السارية، فيما تقوم عدد آخر من الشركات بتحصيل مبالغ جدية حجز برامج الحج من الراغبين في حجز البرامج.

دخول السماسرة والوسطاء بموسم الحج

وأضافت المصادر، أن ضعف الإقبال على حجز برامج الحج السياحي يدفع شركات السياحة إلى التوجه إلى السماسرة والوسطاء بهدف تجميع أكبر عدد ممكن من جوازات السفر، وحجز أماكن بقرعة الحج، خاصة في ظل عدم أعلان أسعار البرامج أو مواصفات برامج الحج للموسم القادم، وهل سيتم العمل بنفس برامج الموسم الماضي، أم يتم إلغاء برامج منهم مثل برامج الحج البري، وذلك في ظل الأخبار التي أكدت رغبة الوزارة في الغاءه من برامج الحج الجديدة.

