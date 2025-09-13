تأجيل تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية لهذا الموعد
أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تأجيل تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية، لحين إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الشريف.
جاء ذلك استجابة لطلاب الثانوية الأزهريّة بتأجيل تنسيقهم بالمعاهد العليا وبعض الكليات بالجامعات الحكومية لحين إعلان نتيجة تنسيقهم بكليات جامعة الأزهر.
وأكد المكتب أنه سوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لتنسيقهم في وقت لاحق.
