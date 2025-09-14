أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

الأحد 14 سبتمبر 2025
شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الأحد، 14- 9- 2025، في المملكة العربية السعودية، استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب، صباح اليوم الأحد، 14- 9- 2025، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

439 ريالًا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

384 ريالًا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

329 ريالًا للبيع

أسعار الذهب خلال عام 2025

ارتفع سعر الذهب بنسبة 37 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد أن سجل مكاسب بلغت 27 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة.

وأضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أغسطس، مستمرًا في شراء هذا المعدن الثمين للشهر العاشر على التوالي.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي في ظل ترقب الأسواق لقرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، ليكمل الذهب ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3674 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3591 دولارا للأونصة ليغلق جلسة الأسبوع الماضي عند 3643 دولارا للأونصة.

وأعلن أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب شهدت تدفقات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس بقيادة الصناديق الغربية مجددًا.

اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية المدعومة ماديًا بالذهب 5.51 مليار دولار أمريكي في أغسطس، لتمدد بذلك سلسلة تدفقاتها إلى ثلاثة أشهر.

