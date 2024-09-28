الثقافة تنظم احتفالية باليوم العالمي للترجمة الإثنين

تنظم وزارة الثقافة فعالية ثقافية كبيرة احتفالًا بـ اليوم العالمى للترجمة، الذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس.

وتُقام الاحتفالية فى السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، وذلك من خلال المركز القومى للترجمة وبالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى.



إصدارات القومي للترجمة

تعقد الاحتفالية بتقديم سلسلة من أحدث الإصدارات المترجمة عربيًا للمركز منها،"الشخصية والفروق الفردية"،"رحلة الخير:العائلة المقدسة في مصر"،"الفلسفة الطبية: مفاهيم في الطب"،"قصور مصر المنسية"،"سنوات القرب من دوستوفيسكي"،"مدن تثير العاطفة"،"إسلام الشارع"،"جدتي وأمي وأنا"،"مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"،"العقل السعيد"،"قرن الدماء 1914-2014"،"قراءة ماركس،"مقدمة في التصوف المسيحي"،"يوم سعيد"،"مقدمة في نظرية المعرفة"،"تفسير سغر التسابيح"،"عصر البراءة"،"العقل الكبير"،"لورانس في شبه الجزيرة العربية"،"المغول والعالم الإسلامي"،"لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"، "مصر في العقد الأخير المديد من القرن التاسع عشر""تلك الحيوانات الأخرى"،"تاريخ العبودية من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر"،"مرارة الظلم"،"علم بلا أعداد"،"الفولكلور المصري"،سياسة الخوف"،"الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية"،"لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"،"إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني"،"الغجر في مصر المعاصرة"،"الحروب السيبرانية"،"صعود الفراعنة وسقوطهم" و"المنطق:الأساسيات".