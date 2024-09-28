السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الثقافة تنظم احتفالية باليوم العالمي للترجمة الإثنين

القومي للترجمة ـ
القومي للترجمة ـ فيتو

تنظم وزارة الثقافة فعالية ثقافية كبيرة احتفالًا بـ اليوم العالمى للترجمة، الذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس. 

وتُقام الاحتفالية فى السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، وذلك من خلال المركز القومى للترجمة وبالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى.
 

 إصدارات القومي للترجمة

تعقد الاحتفالية بتقديم سلسلة من أحدث الإصدارات المترجمة عربيًا للمركز  منها،"الشخصية والفروق الفردية"،"رحلة الخير:العائلة المقدسة في مصر"،"الفلسفة الطبية: مفاهيم في الطب"،"قصور مصر المنسية"،"سنوات القرب من دوستوفيسكي"،"مدن تثير العاطفة"،"إسلام الشارع"،"جدتي وأمي وأنا"،"مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"،"العقل السعيد"،"قرن الدماء 1914-2014"،"قراءة ماركس،"مقدمة في التصوف المسيحي"،"يوم سعيد"،"مقدمة في نظرية المعرفة"،"تفسير سغر التسابيح"،"عصر البراءة"،"العقل الكبير"،"لورانس في شبه الجزيرة العربية"،"المغول والعالم الإسلامي"،"لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"، "مصر في العقد الأخير المديد من القرن التاسع عشر""تلك الحيوانات الأخرى"،"تاريخ العبودية من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر"،"مرارة الظلم"،"علم بلا أعداد"،"الفولكلور المصري"،سياسة الخوف"،"الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية"،"لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"،"إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني"،"الغجر في مصر المعاصرة"،"الحروب السيبرانية"،"صعود الفراعنة وسقوطهم" و"المنطق:الأساسيات".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الثقافة المصرية المركز القومي للترجمة اليوم العالمي للترجمة وزارة الثقافة وزارة الثقافة المصرية مكتبة القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

الكهرباء تقدم روشتة للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

النيابة تستمع لأقوال ربة منزل حاول سوداني مساعدتها فلقي مصرعه بعين شمس

تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية