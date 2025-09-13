السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، مكي يكشف عن تشكيل المقاولون أمام المحلة

المقاولون
المقاولون

أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمباراة عزل المحلة بعد قليل بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل المقاولون العرب أمام غزل المحلة

 ويضم تشكيل المقاولون محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عايد ولؤي وائل ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي وإسلام جابر ونادر هشام وعمر الوحش وجواكيم أوجيرا ومحمود جودة ومحمد عنتر.

وتضم دكة البدلاء محمود الحضري ومحمد الكرتة ومحمد هاني تريكا واسلام عبداللاه وجوزيف أوشايا وبنجامين اوكورنكو وتشارلز باساي ويوسف عفيفي ومحمد عبدالناصر.

 

موقف المقاولون وغزل المحلة 

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز المقاولون العرب الدوري المصري محمد مكي فريق المقاولون العرب محمد عبدالناصر فريق المقاولون

مواد متعلقة

المقاولون يحل ضيفا على غزل المحلة بحثا عن أول انتصاراته بالدوري

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

شريف عبد المنعم يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن رئاسة الخطيب للقلعة الحمراء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads