الدوري المصري، مكي يكشف عن تشكيل المقاولون أمام المحلة

أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمباراة عزل المحلة بعد قليل بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب أمام غزل المحلة

ويضم تشكيل المقاولون محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عايد ولؤي وائل ومصطفى جمال وإبراهيم القاضي وإسلام جابر ونادر هشام وعمر الوحش وجواكيم أوجيرا ومحمود جودة ومحمد عنتر.

وتضم دكة البدلاء محمود الحضري ومحمد الكرتة ومحمد هاني تريكا واسلام عبداللاه وجوزيف أوشايا وبنجامين اوكورنكو وتشارلز باساي ويوسف عفيفي ومحمد عبدالناصر.

موقف المقاولون وغزل المحلة

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط.

