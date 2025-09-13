السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

هارب من السجن في بلاده، القبض على سائق ليبي دخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالتجمع

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق  ليبي هارب من السجن في بلاده بعد اتهامه بإنهاء حياة صديقه هناك، واختبأ بمنطقة التجمع الأول.

القبض على ليبي بالتجمع

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد إن قوة أمنية بالتجمع الأول اشتبهت فى سائق أثناء قيادته سيارة نقل بدائرة القسم، وتبين أنه يحمل الجنسية الليبية ولا توجد معه أوراق تفيد دخوله الأراضي المصرية بطريقة شرعية.

و بمواجهته اعترف المتهم، أنه دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، عقب هروبه من السجن فى ليبيا فى قضية قتل صديقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

