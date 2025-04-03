ضبط 50 مركبة توكتوك مخالفة خلال حملة مرورية بالشرقية

قامت إدارة المرور بمحافظة الشرقية على مدار اليوم الخميس، بتشكيل فرق عمل اتنتشرت بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير واتخاذ اللازم حيالهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية.

التحفظ على 50 مركبة توكتوك

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من التكاتك بشوارع المدينة سعد زغلول- كوبري المحافظة بإجمالي ٥٠ توكتوك مخالف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

اتخاذ الاجراءات القانونية

وبدورة أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحه لهم، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

استمرار حملات ضبط التكاتك المخالفة

شدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.وقال ستستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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