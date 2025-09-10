الخميس 11 سبتمبر 2025
أخبار مصر

جنوب الدلتا للكهرباء تعلن توقف خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع مؤقتا

عدادات الكهرباء
أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إيقاف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والقطاعات والشحن الإلكترونى الخارجي.
 

وقف خدمات شحن العدادات مسبوقة الدفع 


وفي بيان لها، أوضحت الشركة أنه سيتم تحديث وتطوير أنظمة الشركة الإلكترونية وسيتم إيقاف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والقطاعات والشحن الإلكتروني الخارجي، وذلك اعتبارا من غد الخميس من الساعة 10 مساء حتى الساعة 8 صباحا يوم الجمعة 12 سبتمبر الجاري.
 

وطالبت الشركة المواطنين بسرعة شحن عداداتهم قبل تلك الفترة.

