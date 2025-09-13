التسجيل ينتهي خلال ساعات، الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. تنتهي في السابعة من مساء اليوم السبت آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2025 على موقع التنسيق الإلكتروني، للالتحاق بالجامعات والمعاهد.

وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4 /9 /2025 حتى اليوم السبت الموافق 13 /9 /2025 وفقا للحد الأدنى الآتي:

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفق الآتي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

الكليات المتاحة لطلاب دبلوم تجارة 3 و5 سنوات

كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه)

كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) بالزقازيق

كلية التكنولوجية إدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة تشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كلية الحقوق (انتظام– انتساب موجه)

كلية التربية جامعة حلوان (قسم اعداد معلم الحاسب)

كلية التربية النوعية بدمياط (قسم اعداد معلم الحاسب)

المعاهد الفنية التجارية "شعبة نظم المعلومات " بالفرقة الثانية بالمعاهد العليا " شعبة "نظم المعلومات الإدارية "

المعاهد الخاصة المتوسطة من الشعب التجارية والإدارية بالفرقة الأولى بالمعاهد العالية الخاصة "شعبة نظم المعلومات الإدارية".

الكليات المتاحة لطلاب دبلوم صنايع 3 و5 سنوات

كلية الهندسة

كلية التربية شعبة تعليم صناعي

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كلية الفنون التطبيقية لبعض التخصصات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

كلية الآثار ترميم آثار

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم

اقتصاد منزلي حلوان

اقتصاد منزلي العريش

كليات تقبل طلاب دبلوم زراعة 3 سنوات

كلية الزراعة قناة السويس

كلية الزراعة المنصورة

كلية الزراعة بشبين الكوم المنوفية

كلية الزراعة الوادي الجديد

كلية التكنولوجيا والتنمية الزقازيق

كلية التربية بشبين الكوم جامعة المنوفية

كلية التربية جامعة كفر الشيخ

كلية التربية جامعة دمنهور

كلية التربية جامعة طنطا

كلية التربية جامعة المنيا

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

كليات متاحة لطلاب دبلوم سياحة 3 و5 سنوات

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

