اليوم فرصتك الأخيرة، رابط وخطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تنتهي في السابعة من مساء اليوم السبت آخر فرصة للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالمحافظات يوميًّا خلال أيام مرحلة تنسيق الشهادات الفنية 2025، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، او من خلال جهاز الحاسب الشخصي، حيث يمكن تسجيل الرغبات على موقع التنسيق يوميًّا طوال الـ24 ساعة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025 وفقا للحد الأدنى الآتي:

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفق الجدول الآتي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق

أولًا: الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلى:

س / 000000

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيًا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

2. يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات، ممن قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم لاستكمال الدراسة به.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات سيعلن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية بنظام 3 و5 سنوات، خلال 48 ساعة من غلق باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتم فتح مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية في نفس أسبوع إعلان النتيجة لكي يتمكن الطلاب من إجراء التحويلات للكليات والمعاهد التي يرغبون بها وفقا لقواعد تقليل الاغتراب، من ثم الحصول على بطاقة الترشيح النهائية لهم عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

