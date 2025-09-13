كتبت كثيرا كثيرا أن التاريخ ليس حواديت قبل النوم، ويكفى ما قاله إبن خلدون، إن ذاكرة الأمة هى العظة والاعتبار.. والمعنى واضح تماما تماما، فالتاريخ خير معلم، وإذا لم نتعلم من التاريخ ضاع المستقبل، إذا أهملنا التاريخ فهذا يعنى ضياع الحاضر ولا مستقبل للوطن..

هذه الأيام ليس خافيا ما يحدث، فقد رفعت الحكومة شعار الاستثمار في الاصول، وهذه كارثة! لأنه يعنى التفريط في الأصول بدعوى الاستثمار فيها، وكانت ثورة 23 يوليو من أهدافها التى حققتها كسر سيطرة الأجانب على الاقتصاد المصري..

كان الوضع قبل 1952 يتلخص في أن الإنجليز مسيطرين على قناة السويس، والأجانب (خاصة البريطانيين والفرنسيين واليهود) مسيطرين على البنوك، وشركات القطن، ووسائل النقل، والكهرباء، أكثر من 70% من رأس المال الصناعي والتجاري كان بأيدي الأجانب والأقليات (يونانيين، إيطاليين، أرمن...)..

وهذا يعنى أن مصر كانت مستعمرة اقتصادية وهي رسميًا مستقلة، لهذا بعد الثورة كانت المواجهة (1952–1956)، حيث بدأ عبد الناصر سياسة مصادرة النفوذ الأجنبي، وذلك بأصدار قوانين لتقليل سيطرة الأجانب على البنوك والشركات، فرض قيود على تحويل الأرباح للخارج..

وفي عام 1956 كان القرار التاريخى بتأميم قناة السويس، الذي كان أكبر ضربة لرأس المال الأجنبي، وخاصة البريطاني والفرنسي، فقد كان التأميم إعلان صريح أن مصر لن تسمح للأجانب بأن يتحكموا في ثرواتها..

والمرحلة التالية كانت التأميمات الكبرى (1960–1961)، حيث صدر قانون يوليو 1961، وتم تأميم معظم الشركات الكبرى (بنوك، مصانع، تجارة خارجية)، وتم نقل ملكيتها للدولة، وتم تحديد سقف للملكية الخاصة (بما لا يسمح بتركز رأس المال)، واصبحت شركات التأمين والمرافق العامة والبنوك الأجنبية ملك الدولة..

وفعليًا حرر الاقتصاد من الاجانب، وبعد عام 1961 أغلب الأجانب خرجوا من مصر، وهناك الجاليات الأجنبية (يونانيين، إيطاليين، يهود) غادرت ومعاها رؤوس الأموال، أما بريطانيا وفرنسا ففقدوا نفوذهم الاقتصادي تمامًا، ودخلت مصر دخلت مرحلة الاعتماد على الذات..

وكانت النتائج الاقتصادية إيجابية، فقد تحررت مصر من هيمنة الأجانب، أصبحت الدولة تسيطر على الاقتصاد وتوجهه لخدمة مشاريع كبرى (السد العالي، المصانع الثقيلة، الكهرباء)، تحقق قدر كبير من العدالة الاجتماعية (تعليم مجاني، علاج مجاني، وظائف حكومية).

هكذا تخلصت مصر من الاستعمار بكل اشكاله، ولكن أخشى أن يعود اليوم بما يسمى الإستثمار في الأصول.

