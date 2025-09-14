الأحد 14 سبتمبر 2025
سياسة

قانون الضمان الاجتماعي، شروط استمرار دعم تكافل والفئات المستفيدة

الضمان الاجتماعي،
الضمان الاجتماعي، فيتو

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي المشروط "تكافل"، إلى جانب الضوابط اللازمة لاستمراره والعقوبات المترتبة على الإخلال بها، ويعتبر القانون، والذي أقره مجلس النواب في دور انعقاده الخامس، من القوانين الهامة التي خرجت للنور مؤخرًا.
 

الفئات المستحقة لدعم تكافل

ويشمل الدعم النقدي المقدم عبر برنامج "تكافل" الأسر التي تمر بظروف معيشية خاصة ومن أبرزها:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر مع أبناء معالين.
الأسرة المعالة.
أسرة أحد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.
أسرة المجند.
الأسرة التي فقدت عائلها أو هجرها.
 

شروط استمرار الحصول على الدعم

اشترط القانون الجديد التزام الأسر المستفيدة بعدة ضوابط أساسية لضمان استمرار صرف الدعم، أبرزها، الانتظام في متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والأطفال، بما في ذلك التطعيمات الدورية.
 

وأيضا تسجيل الأبناء في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، إلى جانب الاستمرار في النجاح بالمراحل التعليمية فوق المتوسطة والجامعية، مع السماح باستثناءات محدودة للحالات القهرية وفقًا للوائح التنفيذية.

