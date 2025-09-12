موعد صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025، وذلك يوم الإثنين المقبل منتصف الشهر الجاري.

أماكن صرف تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025

وسيتم صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني وإجراء جميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام بطاقات الصرف.

عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي ما يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، بميزانية سنوية تبلغ نحو 54 مليار جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم منذ أبريل الماضي.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر سبتمبر 2025

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيًّا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن هنا

2. اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

3. إدخال الاسم رباعي للمستفيد.

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

6. الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبًا مهمًّا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

وأكدت وزارة التضامن أن البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم الاستفسار أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19680 أو البريد الإلكتروني من هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.