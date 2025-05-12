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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، "موازنة الفقر".. خبراء الاقتصاد يطرحون خطة بديلة للخروج من الأزمة

فيتو تكشف في عددها
فيتو تكشف في عددها الجديد، موازنة الفقر

تكشف فيتو في عددها الجديد عن طرح خبراء الاقتصاد لخطة بديلة للخروج من عجز الموازنة، والذي بلغ 3.6 تريليون جنيه، ويطالبون بترشيد الإنفاق والاقتراض والاهتمام بالصناعة والزراعة والسياحة. 

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