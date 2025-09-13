إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات

أحالت نيابة الجيزة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه إجرامي في تزوير العملات المحلية وترويجها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة المعنية قد وردت بقيام المتهمين، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، بتكوين شبكة تعمل على تصنيع عملات مزيفة وترويجها في الأسواق، مستخدمين أدوات وخامات متطورة لإتمام عمليات التزوير.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالي من العملات المحلية المزيفة، إلى جانب الأدوات والخامات المستخدمة في عمليات التزوير. وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي كما ورد في التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.