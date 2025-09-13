المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة حيازة كمية من الحشيش وأقراص الترامادول المخدرين بدائرة قسم شرطة السلام.

وكان قسم شرطة السلام تلقى معلومات تفيد بقيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان وتبين أنهما عاطلان وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على أقراص الترامادول المخدر وكمية من الحشيش.

واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قرارها المتقدم.

