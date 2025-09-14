الأحد 14 سبتمبر 2025
دين ودنيا

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

القرآن الكريم، فيتو
القرآن الكريم، فيتو

مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن الكريم وأنه حافظة كما وعد وأكد ذلك بقوله تعالى “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ” ومما لا شك فيه أيضا أن حفظ القرآن الكريم وتلاوته من أجّل النعم التي ينعمها الله علي عبده، وخلال السطور التالية نستعرض معكم بالأحاديث مزايا حافظ القرآن الكريم في الآخرة من السنة النبوية.

فضل حفظ القرآن الكريم 

من المعلوم أن منزلة الحافظ للقرآن عند آخر آية كان يحفظها فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها رواه الترمذي (2914) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الألباني في "صحيح الترمذي" برقم (2329): "حسن صحيح"، وأبو داود (1464). ومعنى القراءة هنا: الحفظ. أنه يكون مع الملائكة رفيقًا لهم في منازلهم.

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران رواه البخاري (4653)، ومسلم (798).

بالأحاديث..مزايا حافظ القرآن في الآخرة من السنة النبوية

مزايا حافظ القرآن الكريم في الآخرة  من السنة النبوية

لحافظ القرآن الكريم مزايا كبيرة  في الآخرة فكما أكرمه المولى بحفظ القرآن الكريم في الدنيا فقد تكفل الله أيضا لحافظ القرآن الكريم بالعديد من المزايا في الآخرة نورد منها ما يلي:

١- أنه يُلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة.

عن أبي هريرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلِّه، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زِدْه، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة رواه الترمذي (2915) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الألباني في "صحيح الترمذي" برقم (2328): "حسن".

٢ـ أنه يَشفع فيه القرآن عند ربِّه.

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم (804)، والبخاري معلَّقًا.

٣ـ حافظ القرآن وشفاعته في أهله وأحبابه 

وأما أقرباؤه وذريته فقد ورد الدليل في والديه أنهما يكسيان حلَّتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، وما ذلك إلا لرعايتهما وتعليمهما ولدهما، وحتى لو كانا جاهليْن فإن الله يكرمهما بولدهما، وأما من كان يصدُّ ولده عن القرآن ويمنعه منه فهذا من المحرومين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنتُ أُسهر ليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويُكسى والداه حلَّتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن رواه الطبراني في "الأوسط" (6 /51).

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلَّم وعمل به أُلبس والداه يوم القيامة تاجًا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن رواه الحاكم (1 / 756).

والحديثان يحسن أحدهما الآخر، انظر "السلسلة الصحيحة" (2829).

