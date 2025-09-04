هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟ سؤال يتداوله الكثير من العامة وخطباء المساجد حول رؤية أم النبي للأنبياء حين حملها بالنبي وفي هذا الإطار نستعرض معكم حديث رؤية أم النبي للأنبياء ونجيب عن سؤال: هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها

"قالت السيدة آمنة: ولقد رأيت وأنا حاملة به نورا أضاء له المشرق والمغرب، حتى رأيت قصور بصرى من أرض الشام، في الشهر الأول رأيت رجلا طويلا، فقال: أبشري فقد حملت بسيد المرسلين ، فقلت له: من أنت؟ فقال: أبوه آدم، في الشهر الثاني أتاني آت، وقال: أبشري فقد حملت بسيد الأولين والآخرين ، فقلت له: من أنت؟ فقال: شيث، في الشهر الثالث أتاني آت، وقال: أبشري فقد حملت بالنبي الكريم ، فقلت له: من أنت؟ قال: نوح في الشهر الرابع أتاني آت، وقال: أبشري فقد حملت بالسيد الشريف، والنبي العفيف ، فقلت له: من أنت؟ قال: إدريس، وفي الشهر الخامس أتاني آت، وقال: أبشري حملت بسيد البشر ، فقلت له: من أنت؟ قال هود، في الشهر السادس أتاني آت، وقال: أبشري فقد حملت بالنبي الهاشمي ، فقلت له: من أنت؟ قال إبراهيم، في الشهر السابع أتاني آت، وقال: أبشري فقد حملت بحبيب رب العالمين ، فقلت له: من أنت قال: إسماعيل، وفي الشهر الثامن أتاني آت، وقال: أبشري فقد حملت بخاتم النبيين ، فقلت: من أنت؟ فقال موسى، في الشهر التاسع أتاني آت، وقال: أبشري فقد حملت بمحمد ، فقلت من أنت: قال عيسى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله". "نزهة المجالس" ص ٢٧٥؟

قال بعض أهل العلم: لم نقف لهذا الخبر على إسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. لكن الفقرة الأولى منه رواها جمع من أئمة الحديث، كالإمام أحمد في "المسند" (28 / 395)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنِّي عِنْدَ اللهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ).وقال محققو المسند: " صحيح لغيره دون قوله: ( وكذلك ترى أمهاتُ النبيين صلوات الله عليهم ) "

نور خرج منها حتى رأت قصور الشام

وأما عن النور الذي خرج حتى رأت أمه قصور الشام، فقد ثبت حصول ذلك في رؤيا منامية، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن العرباض ابن سارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وأن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

وأما في اليقظة عند الولادة، فقد روي في بعض الآثار حصول النور في محيط ولادته، وفي بعضها أنه أضاءت له قصور الشام.

فقد جاء في فتح الباري لابن حجر: ومما ظهر من علامات نبوته عند مولده، وبعده: ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي، عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها المخاض قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي، فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار، وشاهده حديث العرباض بن سارية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك: إني دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد نحوه، وأخرج ابن إسحاق عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، وقالت: أضاءت له بصرى من أرض الشام... اهـ.

وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر عن عثمان بن أبي العاص قال: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته، قالت: فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور! وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى أني لأقول ليقعن علي، فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار، حتى جعلت لا أرى إلا نورا. اهـ.



وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن فاطمة بنت عبد الله قالت: حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت البيت حين وضع قد امتلأ نورًا، ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي....

وجاء في البداية والنهاية لابن كثير، بعد ذكره لبعض هذه الآثار: وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، ثم لما وضعته رأت عيانا تأويل ذلك، كما رأته قبل ذلك هاهنا. والله أعلم. اهـ.

وما تفيده هذه الآثار من ولادته ليلا، ذكره جمع من أهل العلم منهم ابن سيد الناس في (عيون الأثر) والطبري في تاريخه، والماوردي في (أعلام النبوة) والبيهقي في (دلائل النبوة) وابن الجوزي في (المنتظم)، وابن كثير في (السيرة النبوية) والكلاعي في (الاكتفاء). وذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب) ابن الأثير في (أسد الغابة) وابن حجر في (الإصابة) ثلاثتهم في ترجمة فاطمة بنت عبد الله أم عثمان بن أبي العاص الثقفي.

