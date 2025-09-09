الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في البشر واستغلال الأطفال بالنزهة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من القبض على (16 شخصًا، لـ15 منهم معلومات جنائية) بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، إضافة إلى بيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بدائرتي قسم شرطة (مصر الجديدة – النزهة) بنطاق محافظة القاهرة.


وخلال عملية القبض عليهم، عُثر معهم على (15 حدثًا) من المعرضين للخطر حال قيامهم بالتسول وبيع السلع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجرائم التي تستهدف الأطفال وحمايتهم من الاستغلال.

