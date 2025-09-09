حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في البشر واستغلال الأطفال بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من القبض على (16 شخصًا، لـ15 منهم معلومات جنائية) بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، إضافة إلى بيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بدائرتي قسم شرطة (مصر الجديدة – النزهة) بنطاق محافظة القاهرة.



وخلال عملية القبض عليهم، عُثر معهم على (15 حدثًا) من المعرضين للخطر حال قيامهم بالتسول وبيع السلع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجرائم التي تستهدف الأطفال وحمايتهم من الاستغلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.