انتخاب شون أستين رئيسًا لنقابة ممثلي الشاشة في هوليوود

أعلن رسميا منذ قليل، عن فوز الممثل شون أستين، برئاسة نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود (SAG-AFTRA).

تفاصيل انتخاب شون أستين رئيسًا لنقابة ممثلي الشاشة

وسار الممثل أستين على خطى والدته باتي ديوك، حيث انتُخب رئيسًا لنقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) بعد 37 عامًا من تركها المنصب.

وسيترأس ممثل فيلم "سيد الخواتم"، هذه النقابة الواسعة التي تضم 160 ألف عضو، إلى جانب زميلته في الترشح ميشيل هيرد، التي عُيّنت أمينة صندوق.

وفاز أستين بنحو 80% من الأصوات، بينما حصل منافسه تشاك سلافين على ما يزيد قليلًا عن 20%، وحصلت هيرد على حوالي 65% من الأصوات، بينما حصل منافسها بيتر أنتيكو على أكثر من 35% من الأصوات.

أول تعليق لـ أستين بعد فوزه

وقال رئيس النقابة الجديد أستين في بيان فوزه: "الآن هو وقت التفاؤل والإبداع، أنا سعيد لأن الأعضاء سمحوا لي بقيادة منظمتنا العريقة للخروج من هذه اللحظة الصعبة، نحو مستقبلٍ تسوده الثقة والتقدم والدفاع الشرس عن حقوق الإنسان.. أنا متحمس للبدء بالعمل".

آستن ووالدته

نسبة المشاركة في الانتخابات

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الوطنية منخفضة، حيث لم تتجاوز 17.34%، في المقابل، بلغت نسبة المشاركة في عام 2023، 22.84%، وفي عام 2021، 26.49%.

مع قرار الرئيسة الحالية فران دريشر عدم الترشح لولاية ثانية، خاض أستين وهيرد، حملتهما الانتخابية على أساس برنامج مشترك يتمثل في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وخطط التقاعد، وإعطاء الأولوية للمخلفات في مفاوضات العقود، والسعي لتحسين حماية الذكاء الاصطناعي.

وأنشأت نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) صندوق "روبن هود" الخاص بفران دريشر.

وأكدت فران دريشر، أنها مستعدة للقيام بأشياء أخري، بعد أربع سنوات كرئيسة لنقابة ممثلي الشاشة، وتقول إن النقابة، في حالة رائعة، أفضل بكثير مما كانت عليه عندما استلمت المنصب.

اختتام انتخابات نقابة ممثلي الشاشة

اختتمت الانتخابات المحلية للنقابة يوم الجمعة أيضًا، في ولاية لوس أنجلوس، وانتُخبت جولي فيشر، السكرتيرة الحالية وأمينة الصندوق في النقابة، رئيسةً محليةً، بينما فاز عزرا نايت بالمنصب نفسه في نيويورك.

ولن يضطر أستين وهورد للتأقلم مع منصبيهما الجديدين قبل أن يُدفعا للتحضير والتخطيط لمفاوضات عقود الأفلام والتلفزيون لعام ٢٠٢٦.

وستبدأ أول عودة إلى طاولة المفاوضات منذ إضراب الممثلين عام ٢٠٢٣ في وقتٍ ما من العام المقبل، قبل تاريخ انتهاء صلاحية اتفاقية نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) الحالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

وسارع تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون، الذي يُفاوض على عقود النقابة نيابةً عن الاستوديوهات ومنصات البث، إلى إصدار بيانٍ يوم الجمعة حول نتائج الانتخابات.

وجاء في البيان: "نتطلع إلى العمل مع الرئيس أستين لمعالجة القضايا الأكثر أهميةً لفناني نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA)، مع تعزيز الاستقرار والفرص في قطاعنا".

