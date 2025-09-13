بعثة منتخب الشباب تصل مطار القاهرة للسفر إلى تشيلي للمشاركة في المونديال

منتخب الشباب، وصلت صباح اليوم السبت، بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة، إلى مطار القاهرة متجهة إلى تشيلي، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم، التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر المقبلين.

وسبق البعثة إلى تشيلي مساء أمس الجمعة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، وأسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة.

قوام بعثة منتخب مصر للشباب

وغادر القاهرة اليوم باقي أفراد البعثة التي ضمت حمادة أنور مدير المنتخب، علاء عبده المدرب العام، محمد عمر النور المدرب المساعد، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي، أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أحمد سامح المعد البدني، أحمد سامي المنسق الأمني، محمد محروس أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، عباس حسانين وأحمد ممدوح أخصائيي التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

23 لاعبا في بعثة منتخب الشباب

كما ضمت البعثة قائمة منتخب مصر في البطولة وهم عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.

ويخوض منتخب مصر تحت 20 سنة مواجهتين وديتين في تشيلي، قبل بدء مشوار كأس العالم، حيث يواجه منتخب بنما يوم 18 سبتمبر الجاري قبل مواجهة الفريق الأول لنادي سانتياجو التشيلي يوم 21 من الشهر ذاته.

