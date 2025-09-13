حقوق ذوي الهمم أمام القضاء وفقًا للقانون

ذوي الإعاقة، تعترف الدولة المصرية بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بذوي الهمم، والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

حماية حقوق ذوي الإعاقة في القانون

وأكدت القوانين المصرية، أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، ومن بين تلك الحقوق التي نصت عليها التشريعات الوطنية، هي حقوق ذوي الإعاقة أمام القضاء.



تعامل ذوي الإعاقة مع القضاء

نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الحقوق القانونية للمخاطبين بالقانون وذلك حال كانوا متهمين، أو مجنيا عليهم، أو شاهدين.

نصت المادة 35 على أنه يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.

كما نصت على أن يكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 36 على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

الخطوات القانونية حال القبض على ذوي الإعاقة

كما نصت المادة 37 على أنه يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.



ماهو كود الإتاحة لذوي الإعاقة؟

وجاء في نص المادة 38: تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة، وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن.

