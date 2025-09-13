السبت 13 سبتمبر 2025
المصري يستضيف الزمالك الليلة في صراع القمة بالدوري الممتاز

الزمالك، فيتو
 الزمالك والمصري، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ضيفًا ثقيلًا على نظيره المصري البورسعيدي، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتقام المباراة تحت عنوان صراع القمة في الدوري الممتاز، حيث يحتل المصري صدارة المسابقة برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الزمالك بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط. 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء اليوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتعد تلك المواجهة رقم 120 بتاريخ مواجهات الزمالك والمصري، حيث سبق والتقيا في 119 مباراة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت وحقق الأبيض الفوز في 64 مباراة في حين فاز المصري في 25 مباراة وتعادلا في 30 مباراة. 

وسجل لاعبو الزمالك 170 هدفًا في حين أحرز لاعبو المصري 91 هدفًا.

وتعد هذه المباراة رقم 106 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط وتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة في الدوري، ففاز في 61 مباراة، في حين فاز أبناء بورسعيد على الفارس الأبيض في 19 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 25 مباراة. 

هدافو الزمالك والمصري

ويأتي علي خليل لاعب الزمالك السابق على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 11 هدفا. 

وفي المركز الثاني جمال عبد الحميد برصيد 9 أهداف ثم عبد الحليم علي في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، ثم حسام حسن الذي لعب للفريقين الزمالك والمصري برصيد 7 أهداف ثم حسن شحاتة برصيد 6 أهداف. 

