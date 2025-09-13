بينها دولة عربية، أمريكا تفرض عقوبات على شركات في عدة دول بزعم توريد منتجات إلى روسيا

فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودًا على التصدير على كيانات في الصين والهند وتركيا والإمارات، زاعمة بتورطها في توريد منتجات مختلفة إلى روسيا.



وأدرج مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة الأمريكية، 32 كيانًا على القائمة السوداء من بينها أكثر من 20 كيانًا صينيًّا و3 كيانات تركية واثنان في الإمارات وهندي وإيراني وسنغافوري.

وأشار المكتب إلى أن جميع الكيانات المذكورة متورطة في "أعمال تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ويدعي الجانب الأمريكي، على وجه الخصوص، أن شركة Shanghai Fudan Microelectronics الصينية نفذت عمليات توريد لصالح صناعة الدفاع الروسية.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن شركة HAS General Trading LLC، ومقرها الإمارات وشركة AR Sales Pvt الهندية وشركات Atempo وEB Teknoloji وDentun Elektronik التركية، قامت بتوريد منتجات من الولايات المتحدة إلى روسيا دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأشارت أيضًا إلى أنها أوضحت عنوان أحد الهياكل الروسية، التي فرضت بشأنها قيودًا في وقت سابق، كما قامت أيضًا بتعديل البيانات المتعلقة بتسعة هياكل أخرى في الاتحاد الروسي وثلاثة في بيلاروس.

