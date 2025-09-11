الجمعة 12 سبتمبر 2025
صوت وصورة، قراصنة أتراك ينجحون في خداع وزير جيش الاحتلال وينشرون رقم هاتفه

وزير الدفاع الإسرائيلي،
وزير الدفاع الإسرائيلي، فيتو

 نجحت مجموعة قراصنة أتراك في خداع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ونشر رقم هاتفه، ولقطة شاشة التُقطت خلال محادثة قصيرة أجراها أحد عناصر المجموعة مع الوزير.

قراصنة أتراك يتصلون بوزير الدفاع الإسرائيلي وينشرون لقطة شاشة للمحادثة

 ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن أحد الهاكرز أجرى اتصالا مع وزير الدفاع الإسرائيلي،  ووجه له الشتائم ونشر لقطة شاشة للمكالمة.

ووفق الإعلام العبري رد كاتس على المكالمة عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الوزير أغلق الخط فورا.

وزير الدفاع الإسرائيلي، فيتو 
وزير الدفاع الإسرائيلي، فيتو 

وذكر الوزير تعليقا على نشر صورته قائلا: "عصابات جهادية إسلامية منظمة من مختلف دول العالم، تتصل بهاتفي المدني غير السري، وتترك رسائل كراهية وتهديدات.. سيواصلون الاتصال والتهديد وسأواصل إصدار الأوامر بالقضاء على رفاقهم من القادة الإرهابيين".


وبالتوازي مع المحادثة التي نشرت فيها الصورة، تلقى كاتس آلاف رسائل الكراهية، بما في ذلك شتائم بعضها من بوتات وتهديدات مثل "سنقتلك".

