جامعة القناة تفتتح ملتقى الصداقة الخامس للجوالة بمشاركة 140 طالبًا من 7 جامعات مصرية

انطلقت، مساء اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى الصداقة الخامس لجوالة وجوالات الجامعات المصرية، والذي تستضيفه جامعة قناة السويس بالمخيم الكشفي الدائم، بمشاركة 140 مشاركًا من 7 جامعات مصرية هي: الجلالة، المنوفية، المنصورة، بنها، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سيناء، وقناة السويس.

رعاة الفعاليات بالجامعة

أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي رحب بالوفود المشاركة مؤكدًا أن الملتقى يُمثل فرصة استثنائية لتعزيز قيم الصداقة والتعاون بين شباب الجامعات، وإكسابهم مهارات قيادية تعكس روح الحركة الكشفية التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية قدراته.

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

مراسم حفل الافتتاح

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال كلمته بمراسم الافتتاح، أن الجامعة حريصة على أن يكون هذا الملتقى نموذجًا للتفاعل الإيجابي بين الطلاب، بما يتضمنه من أنشطة كشفية وترفيهية وثقافية تهدف إلى صقل شخصية المشاركين وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي.

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

كما أشار الدكتور أحمد كمال المنسق العام للأنشطة الطلابية إلى أن فعاليات الملتقى تشمل ورشًا فنية، زيارات خارجية، مسابقات في الطهي الخلوي، أنشطة تخييم، إضافة إلى مسابقات قرآنية وحديث شريف، وحفلات سمر ومجالس كشفية، على أن يختتم الملتقى بكرنفال طلابي يعكس مواهب وإبداعات المشاركين.

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

وشهد الافتتاح مشاركة بارزة لكل من الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية علوم الرياضة، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة والدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، إلى جانب الدكتور إيهاب ربيع وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شعيب وكيل كلية علوم الرياضة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطوة المتولي عطوة مدير مركز إعداد القادة والدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صلاح حرب الأستاذ بكلية علوم الرياضة، ومديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الشباب وفرق للعمل بالإدارات.

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

و يأتي اللقاء بتنظيم الدكتورة هبة عبد المنعم مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة ابتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، الذين أشرفوا على التنظيم الميداني وضمان خروج الفعاليات بصورة مشرفة.

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

جانب من فعاليات الافتتاح، فيتو

يُذكر أن اليوم الأول من الملتقى تضمن استكمال بناء الأراضي الكشفية، ومسابقة لتسميع القرآن الكريم والأحاديث النبوية، في أجواء مليئة بالحماس والروح الكشفية الأصيلة التي تجمع بين المنافسة الشريفة والصداقة الحقيقية بين طلاب الجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.