الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفلة في ظروف غامضة بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت تلميذة مصرعها، في ظروف غامضة بقرية الحمدية بفاو بحري التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ باستقبال مستشفى دشنا المركزي جثة صغيرة، بها آثار خنق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين مصرع ن.ع.أ، تبلغ من العمر 12 عاما، تلميذة بالصف السادس الابتدائي، في ظروف غامضة، وبها آثار خنق بالرقبة، بقرية الحامدية بفاو بحري بدشنا.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إدارة البحث الجنائى أمن قنا قنا محافظة قنا مستشفي دشنا المركزي مستشفي دشنا مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

القبض على 6 من المتهمين في واقعة مقتل مؤذن قنا

تقديم 16853 خدمة لسيدات قنا ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

مقتل مؤذن مسجد على يد أبناء خاله في قنا

قطع الكهرباء عن 6 قرى في قنا غدًا

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads