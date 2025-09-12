مصرع طفلة في ظروف غامضة بقنا

لقيت تلميذة مصرعها، في ظروف غامضة بقرية الحمدية بفاو بحري التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ باستقبال مستشفى دشنا المركزي جثة صغيرة، بها آثار خنق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين مصرع ن.ع.أ، تبلغ من العمر 12 عاما، تلميذة بالصف السادس الابتدائي، في ظروف غامضة، وبها آثار خنق بالرقبة، بقرية الحامدية بفاو بحري بدشنا.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

