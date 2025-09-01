انطلاق قطار دوري الجمهورية للشباب اليوم بـ 10 مواجهات

دوري الجمهورية للشباب، تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري الجمهورية للشباب لكرة القدم مواليد 2005 بمشاركة أندية الدوري الممتاز.

وتشهد مسابقة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2005 هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وتقام المباريات بنفس ترتيب مباريات الدوري الممتاز للكبار، حيث تنطلق مسابقة دوري الجمهورية 2005 للشباب اليوم 1 سبتمبر الجاري.

ويلتقي في الجولة الأولي اليوم والمقرر لها الرابعة عصرا، وادي دجلة ضد بيراميدز، سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، المقاولون العرب ضد زد، سموحة ضد طلائع الجيش، الإسماعيلي ضد بتروجيت، مودرن سبورت ضد الأهلي، كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة، فاركو ضد إنبي، البنك الأهلي ضد غزل المحلة، وحصل فريق حرس الحدود على راحة.

نظام بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب



يتم تنظيم بطولة للفريق الثاني مواليد 2005 وللمراحل السنية مواليد (2007- 2009-2011) لأندية القسم الاول.

أولا: بطولات مواليد 2005 - 2007-2009-2011



يتم تنظيم بطولة الفريق الثاني مواليد 2005 وبطولات الشباب والناشئين مواليد -: 2007-2009-2011) من مرحلتين.. كالآتي:



المرحلة الأولى:



تنظیم دوری من دور واحد لعدد 21 فريق بإجمالي عدد (21) جولة



المرحلة الثانية:



الأندية السبعة الأوائل:



يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (7) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الأول إلى المركز السابع وتحديد بطل المسابقة.

الأندية من الثامن إلى الحادي والعشرون:



يتم تنظيم دوري من دور واحد لعدد (14) فريق باجمالي (13) جولة لتحديد ترتيب الفرق من المركز الثامن إلى المركز الحادي والعشرون.

