تفاصيل افتتاح رئيس مجلس النواب الاجتماع الأول لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

 افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الاجتماع الأول للمكتب والمكتب المُوسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في مُستهل أنشطة الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط 

أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن البرلمان المصري يتولى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة والتي تموج بتحديات تُهدد أمننا واستقرارنا جميعًا، وهو ما يفرض على برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط تكثيف الجهود لتفعيل عمل الجمعية البرلمانية للاتحاد بوصفها منصة مهمة لتعزيز قنوات التواصل والحوار وتبادل الرؤى بين برلماناتنا اتساقًا مع التاريخ الطويل والممتد للعلاقات الراسخة بين شعوبنا الصديقة.

وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن رؤية البرلمان المصري ترتكز على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية منذ تأسيسها في إطار رؤية مصرية أوسع ترتكز على ترسيخ مفهومي الملكية المُشتركة والمسئولية التضامنية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط بهدف تحقيق مزيد من الأمن والنمو والرخاء لشعوب المنطقة.

خبرات البرلمان المصري

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي خبرات البرلمان المصري في الدبلوماسية البرلمانية في شقها متعدد الأطراف،  خاصة في إطار الفضاء الأورومتوسطي، وفي هذا الإطار، فقد قرر البرلمان المصري إسناد رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري في ضوء ما يحظى به من خبرات متراكمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية فضلًا عن خبراته المتراكمة لعشرات السنوات في العمل البرلماني الدولي والإقليمي.

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

وفي ختام كلمته، تطلع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن تكون الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمثابة طوق نجاة لشعوبنا ومنطقتنا من مصير مظلم ينتظرنا جميعًا إذا تقاعسنا عن إرساء قيم السلام العادل والحوار والتعاون الصادق.

