الحي يكشف مفاجأة صادمة، لحظة إخلاء عقار المندرة المائل بالإسكندرية (فيديو)

شهدت منطقة المندرة شرق محافظة الإسكندرية ميلا بأحد العقارات بالمنطقة والمكونة من 21 طابقا بشكل مفاجئ بشارع السيد حسين.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزة ثان بلاغ بوجود ميل بالعقار يهدد أرواح السكان، وعلى الفور تحركت الأجهزة التنفيذية بالحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأخلى حي المنتزة ثانٍ العقار من الطابق العاشر فيما فوق تمهيدا لهدم الطوابق المخالفة، حيث أفاد الحي بصدور رخصة للعقار بدور أرضي و10 طوابق فقط، لكن تم البناء ليصل إلى 21 طابقا بالمخالفة لرخصة البناء.

وأغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع الرئيسية والجانبية ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

بينما استعانت الأجهزة التنفيذية بالاوناش والمعدات لإنزال متعلقات المواطنين من العقار.

وتقوم لجنة المنشآت المهددة بالسقوط ولجنة هندسية من حى المنتزة ثان بمعاينة العقار، لتحديد عدد الطوابق التى سيتم هدمها والمقرر أن تكون 10 طوابق حتى الآن حفاظا على أرواح السكان.

