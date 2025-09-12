الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كهربا يرتدي القميص رقم "74" مع القادسية الكويتي

قميص كهربا مع القادسية
قميص كهربا مع القادسية

أعلن نادي القادسية الكويتي، اليوم الجمعة، عن رقم قميص الدولي محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثًا لدعم هجوم المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يرتدي محمود عبد المنعم كهربا، القميص رقم "74" مع القادسية الكويتي.

وكان القادسية الكويتي قد أعلن منذ أيام قليلة، عن ضم كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من الاتحاد الليبي.

وكان في استقبال كهربا في معسكر تركيا، المدرب التونسي نبيل معلول، المدير الفني للقادسية، بالإضافة إلى لاعبي الفريق الذي رحبوا به بشكل خاص.

وظهر كهربا وهو يرتدي الرقم 99، حيث قام لاعبو القادسية بالترحيب به، عن طريق الغناء له في حافلة الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كهربا محمود كهربا اخبار الأهلي

مواد متعلقة

محرز وتوني يقودان التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الاتفاق بالدوري السعودي

آخر تطورات تحركات الأهلي لحسم صفقة جوهرة المحلة

على أنغام "لقيت الطبطبة" للجسمي، القادسية الكويتي يعلن رسميا التعاقد مع كهربا (فيديو)

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads