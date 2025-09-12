الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أوراسكوم بيراميدز للمشروعات تعلن عن خطوة لتحسين بيئة ورعاية الحيوانات بالأهرامات

تركيب أحواض لمياة
تركيب أحواض لمياة شرب الحيوانات بالمنطقة الأثرية بالجيزة

 قامت جمعية بروك الخيرية، بتصنيع وتركيب أحواض شرب مزودة بمصدر مياه نظيفة، وفقًا للمواصفات الفنية والتصميم المعتمد من إدارة المنطقة الأثرية بالجيزة، وذلك في إطار دور شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لتحسين بيئة العمل ورعاية الحيوانات العاملة بمنطقة هضبة الأهرامات.

تحسين بيئة العمل ورعاية الحيوانات العاملة بمنطقة هضبة الأهرامات

وأوضحت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات أنه تم توزيع الأحواض في نقاط تمركز الدواب العاملة داخل منطقة الزيارة، لضمان توفير مياه نظيفة بشكل مستدام لهذه الحيوانات.

تعمل جمعية بروك، وهي منظمة خيرية مرخصة ورائدة في مجال رعاية الحيوانات، على تقديم العلاج والرعاية البيطرية والصحية للحيوانات العاملة، إلى جانب رفع الوعي لدى أصحاب الدواب بأهمية الرعاية المستمرة لضمان استدامة صحة الحيوانات وجودة الخدمات السياحية. وتتم جميع هذه الأنشطة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري، ومحافظة الجيزة، وإدارة المنطقة الأثرية، وشرطة السياحة.

 

تحسين ظروف رعاية الحيوانات داخل المنطقة الأثرية

 ويأتي هذا التعاون ضمن الشراكة المستمرة بين جمعية بروك وشركة أوراسكوم بيراميدز، والتي تهدف إلى تحسين ظروف رعاية الحيوانات داخل المنطقة الأثرية وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن مستوى الرعاية المقدم لها.

 

وتوجهت شركة أوراسكوم بيراميدز بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة وإدارة المنطقة الأثرية، ولكل من ساهم في إنجاز هذه المبادرة النوعية التي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في رعاية الحيوانات العاملة بمنطقة هضبة الأهرامات. 

جمعية بروك الخيرية المنطقة الأثرية بالجيزة الجيزة إدارة المنطقة الأثرية بالجيزة شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات أوراسكوم اوراسكوم بيراميدز وزارة السياحة والآثار

