السياحة والآثار تبحث تقديم ملف لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للروتاري

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جينيفر سكوت عضو مجلس إدارة الروتاري الدولي، بحضور ممثلين عن كل من الروتاري الدولي والمصري، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك وبما يساهم في الترويج السياحي لمصر ومقاصدها السياحية المتنوعة.

لقاء وزير السياحة والآثار مع مجلس إدارة الروتاري

وخلال اللقاء ثمن وزير السياحة والآثار بجهود الروتاري على المستوى الدولي بشكل عام والمصري بشكل خاص ولا سيما من خلال دوره الفعال في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

تقديم ملف لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للروتاري

وخلال اللقاء، تم بحث آليات التعاون فيما يخص مبادرة اتحاد روتاري مصر لتقديم ملف لاستضافة مصر لـ المؤتمر الدولي للروتاري لعام 2029 أو 2031، والتي سيتم إقرارها قريبًا، ومناقشة ما يمكن أن تقدمه الوزارة من دعم لإنجاح هذا المؤتمر، الذي يُعقد كل عامين ويجمع آلاف الأعضاء من أندية الروتاري من أكثر من 100 دولة، لتبادل الخبرات ومناقشة المشاريع الخدمية والتنموية، وتعزيز التواصل في مجالات العمل المجتمعي.

وحضر هذا اللقاء من روتاري مصر كل من الدكتور هشام شوقي المحافظ القادم لروتاري مصر، والدكتورة ميان رسلان المحافظ السابق لاتحاد روتاري مصر ورئيس لجنة ملف مؤتمر الروتاري الدولي بالقاهرة، محمد دولار المحافظ السابق ومستشار لجنة الملف وممثل الروتاري في الجامعة العربية.

ومن وزارة السياحة والآثار المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.