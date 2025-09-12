"القومية للفنون الشعبية" على مسرح ساحة الهناجر اليوم وغدا

تقام اليوم الجمعة، فعاليات الليلة السادسة عشرة لبرنامج صيف قطاع المسرح، الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وتقدمه وزارة الثقافة مجانا للجمهور حتى 15 سبتمبر الجاري على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية

وتحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلى الليلة الـ16 والليلة الـ17 للبرنامج اليوم الجمعة وغدا السبت.

وتقدم الفرقة مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة.

حفلات برنامج صيف قطاع المسرح

كما تحيي فرقة رضا للفنون الشعبية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، حفل الليلة الـ18 للبرنامج يوم الأحد 14 سبتمبر، وتقدم الفرقة باقة من روائع رائد استعراضات الفن الشعبي محمود رضا وألحان الموسيقار علي إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة.

وضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم المصرى للموسيقى، الذى ينظمه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، تحيي فرقة النيل للموسيقى والآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حفل ختام برنامج صيف قطاع المسرح يوم 15 سبتمبر.

