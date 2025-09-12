كيف يستفيد المستأجر من تعديلات قانون الإيجار القديم؟

أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت تلك العلاقة لعقود طويلة محل جدل قانوني واجتماعي.

حيث وافق مجلس النواب في دور انعقاده الخامس على التعديلات، وصدر بها قرار جمهوري، لتُنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ، متضمنة حلولًا لمصير الوحدات المؤجرة وضمانات لتوفير بدائل للمستأجرين.

آلية الحصول على وحدة بديلة

تنص المادة (8) من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط التقدم بطلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة، وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

ويلتزم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار القواعد والإجراءات خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، لتلقي الطلبات وتحديد أولويات المستحقين، على أن يتم الانتهاء من تخصيص الوحدات قبل عام كحد أقصى من انتهاء العقود وفق المادة (2).

كما تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها رسميًا.

بدائل الدولة وأولوية المستأجرين

عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة سواء سكنية أو تجارية، بالإيجار أو التمليك، يكون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد الأولوية في الحصول عليها، شريطة تقديم إقرار إخلاء الوحدة القديمة، ويتم تحديد القواعد والضوابط اللازمة للتخصيص مع مراعاة طبيعة المنطقة محل الإيجار في حال وجود تزاحم.

بدء تلقي الطلبات إلكترونيًا

وأعلنت الحكومة عن فتح باب تلقي الطلبات للمستأجرين المستوفين للشروط اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر، عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالجمهورية، حيث سيتمكن المواطنون من تقديم طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة لضمان الحصول على الوحدات البديلة.

