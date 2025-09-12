بدوي يعتمد نتائج أعمال شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أهمية العمل على الترويج للمناطق الاستثمارية في جنوب مصر بشكل أكثر فاعلية، لجذب المزيد من الشركات الأجنبية للعمل في مناطق الامتياز من خلال دعم عمليات المسح السيزمي المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن دخول عدد من شركات القطاع للعمل في امتيازات جنوب مصر.

جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024- 2025، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وكذلك الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وعدد من قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

توفير احتياجات السوق المحلي من البترول والغاز

وأثنى الوزير على جهود العاملين في القطاع فى توفير احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، خلال موسم الصيف والذي شهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة هذا العام.

وفى سياق متصل، وجه الوزير بدعم الكوادر البشرية في القطاع من خلال برامج التدريب.

ومن جانبه، استعرض المهندس أشرف بهاء الدين، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال، حيث أوضح أن إجمالي الإنتاج من الزيت الخام لشركات جنوب والشركات التابعة بلغ نحو 12 مليون برميل خلال العام وبمتوسط إنتاج يومي يُقدر بـ 5. 32 ألف برميل زيت يومًيا بزيادة 6 % عن العام السابق، بالإضافة إلى 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب، حيث تحقق ذلك نتيجة حفر وإكمال وإصلاح أكثر من 60 بئرًا تنموية.

وبلغ عدد الاتفاقيات السارية حتى نهاية العام المالي 8 اتفاقيات، بالإضافة إلى 4 مناطق تحت الإسناد بجانب 15 فرصة استثمارية واعدة، يجري التنسيق بشأنها مع بوابة مصر للاستكشاف للترويج لها. كما تم التوسع في حفر 6 آبار استكشافية بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة بمناطق البحث والإنتاج، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.