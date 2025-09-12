الجمعة 12 سبتمبر 2025
رياضة

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك والمصري، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، غدًا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء غد السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتعد تلك المواجهة رقم 120 بتاريخ مواجهات الزمالك والمصري، حيث سبق والتقيا في 119 مباراة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت وحقق الأبيض الفوز في 64 مباراة في حين فاز المصري في 25 مباراة وتعادلا في 30 مباراة. 

وسجل لاعبو الزمالك 170 هدفًا في حين أحرز لاعبو المصري 91 هدفًا.

وتعد هذه المباراة رقم 106 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط وتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة في الدوري، ففاز في 61 مباراة، في حين فاز أبناء بورسعيد على الفارس الأبيض في 19 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 25 مباراة. 

 

هدافو الزمالك والمصري

ويأتي علي خليل لاعب الزمالك السابق على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 11 هدفًا. 

وفي المركز الثاني جمال عبد الحميد برصيد 9 أهداف ثم عبد الحليم علي في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، ثم حسام حسن الذي لعب للفريقين الزمالك والمصري برصيد 7 أهداف ثم حسن شحاتة برصيد 6 أهداف. 

