مواعيد مباريات اليوم بالدوري في الدوريات الأوروبية والعربية والمصري والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من الدوري المصري المحلي والدوريات العربية والعالمية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بتروجيت ضد البنك الأهلي - 5 مساء - أون سبورت 1.

زد ضد الإسماعيلي - 8 مساء - أون سبورت 1

فاركو ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - أون سبورت 2.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إشبيلية ضد إلتشي - 10 مساء - بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد لوريان - 9:45 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت - 9:30 مساء.

دوري المحترفين

ديروط ضد بروكسي - 4:30 مساء.

لافيينا ضد مالية كفر الزيات - 6:30 مساء.

الاتصالات ضد أسوان - 8:30 مساء.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق ضد أهلي جدة - 6:25 مساء - ثمانية 1.

الشباب ضد الحزم - 6:35 مساء - ثمانية 2.

الاتحاد ضد الفتح - 9 مساء - ثمانية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

الفيركا ضد تونديلا - 10:15 مساء.

بنفيكا ضد سانتا كلارا - 10:15 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الظفرة ضد دبا - 4:40 مساء.

عجمان ضد البطائح - 7:15 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الشخانية ضد السد القطري - 6 مساء.

الدحيل ضد ام صلال - 8 مساء.

الغرافة ضد السيلية - 8 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

اتحاد طنجة ضد حسنية أغادير - 6 مساء - الرياضية المغربية.

أولمبيك آسفي ضد الاتحاد التوركي - 8 مساء - الرياضية المغربية.

أولمبيك الدشيرة ضد نهضة بركان - 8 مساء - الرياضية المغربية.

الوداد البيضاوي ضد الكوكب المراكشي - 10 مساء - الرياضية المغربية.

