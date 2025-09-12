الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ذكرى معركة فيينا التي غيرت مسار التاريخ بين الشرق والغرب

حروب الدولة العثمانية،
حروب الدولة العثمانية، فيتو

في مثل هذه الأيام من سبتمبر عام 1683، دوَّت طبول الحرب على أبواب فيينا، العاصمة الأوروبية التي كانت رمزًا لصمود الغرب في وجه التوسع العثماني. 

 

فاتورة التمدد العثماني شرقا وغربا

بعد قرون من التمدد شرقًا وغربًا، وصل العثمانيون بقيادة الوزير الأعظم قرة مصطفى باشا إلى ذروة محاولاتهم لفتح قلب أوروبا، واضعين نصب أعينهم السيطرة على المدينة التي كانت تمثل خط الدفاع الأخير للإمبراطورية النمساوية.

دام الحصار ما يقارب الشهرين، عاش خلالهما سكان فيينا تحت ضغط الجوع والمرض والخوف، فيما أحاطت الجيوش العثمانية بأسوارها العالية.

 

 لكن الرياح لم تجرِ كما اشتهى السلطان. إذ تحركت أوروبا بزعامة ملك بولندا يان سوبيسكي الثالث الذي قاد ما عُرف بـ"التحالف المقدس"، وجمع جيوش بولندا والنمسا وعدد من الإمارات الألمانية. 

وفي الثاني عشر من سبتمبر وقعت المعركة الفاصلة، هجوم كاسح بالفرسان البولنديين، عُرف بأكبر عملية هجوم فرسان في التاريخ، قلب موازين المعركة ودفع العثمانيين إلى الانسحاب.

 

ثمن سقوط الحصار العثماني 

ولم يكن سقوط الحصار مجرد معركة عسكرية عابرة، بل لحظة فاصلة أنهت حلم العثمانيين بالسيطرة على أوروبا الوسطى، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التراجع الاستراتيجي للدولة العثمانية. 

على الجانب الآخر، شكلت الانتصارات التي تلت معركة فيينا نقطة انطلاق لصعود النفوذ النمساوي والبولندي، ومهدت لما عُرف لاحقًا بـ"الحرب التركية العظمى".

أما في الذاكرة الأوروبية، فقد تحولت تلك المعركة إلى رمز للدفاع عن "أوروبا المسيحية" في مواجهة "الخطر العثماني"، بينما ظلّت في الذاكرة العثمانية شاهدًا على بداية أفول الإمبراطورية بعد قرون من القوة والاتساع.

واليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون، تظل ذكرى حصار فيينا 1683 درسًا تاريخيًا عن حدود القوة، وعن اللحظة التي تحوّل فيها مسار التاريخ الأوروبي والعثماني إلى اتجاهين متعاكسين؛ صعود أوروبا الحديثة في مقابل انكسار التوسع العثماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيينا العثمانيون أوروبا العثمانيين

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads