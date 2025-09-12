ذكرى معركة فيينا التي غيرت مسار التاريخ بين الشرق والغرب

في مثل هذه الأيام من سبتمبر عام 1683، دوَّت طبول الحرب على أبواب فيينا، العاصمة الأوروبية التي كانت رمزًا لصمود الغرب في وجه التوسع العثماني.

فاتورة التمدد العثماني شرقا وغربا

بعد قرون من التمدد شرقًا وغربًا، وصل العثمانيون بقيادة الوزير الأعظم قرة مصطفى باشا إلى ذروة محاولاتهم لفتح قلب أوروبا، واضعين نصب أعينهم السيطرة على المدينة التي كانت تمثل خط الدفاع الأخير للإمبراطورية النمساوية.

دام الحصار ما يقارب الشهرين، عاش خلالهما سكان فيينا تحت ضغط الجوع والمرض والخوف، فيما أحاطت الجيوش العثمانية بأسوارها العالية.

لكن الرياح لم تجرِ كما اشتهى السلطان. إذ تحركت أوروبا بزعامة ملك بولندا يان سوبيسكي الثالث الذي قاد ما عُرف بـ"التحالف المقدس"، وجمع جيوش بولندا والنمسا وعدد من الإمارات الألمانية.

وفي الثاني عشر من سبتمبر وقعت المعركة الفاصلة، هجوم كاسح بالفرسان البولنديين، عُرف بأكبر عملية هجوم فرسان في التاريخ، قلب موازين المعركة ودفع العثمانيين إلى الانسحاب.

ثمن سقوط الحصار العثماني

ولم يكن سقوط الحصار مجرد معركة عسكرية عابرة، بل لحظة فاصلة أنهت حلم العثمانيين بالسيطرة على أوروبا الوسطى، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التراجع الاستراتيجي للدولة العثمانية.

على الجانب الآخر، شكلت الانتصارات التي تلت معركة فيينا نقطة انطلاق لصعود النفوذ النمساوي والبولندي، ومهدت لما عُرف لاحقًا بـ"الحرب التركية العظمى".

أما في الذاكرة الأوروبية، فقد تحولت تلك المعركة إلى رمز للدفاع عن "أوروبا المسيحية" في مواجهة "الخطر العثماني"، بينما ظلّت في الذاكرة العثمانية شاهدًا على بداية أفول الإمبراطورية بعد قرون من القوة والاتساع.

واليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون، تظل ذكرى حصار فيينا 1683 درسًا تاريخيًا عن حدود القوة، وعن اللحظة التي تحوّل فيها مسار التاريخ الأوروبي والعثماني إلى اتجاهين متعاكسين؛ صعود أوروبا الحديثة في مقابل انكسار التوسع العثماني.

