الاتحاد السكندري يقبل استقالة أحمد عمر من تدريب فريق السلة

كرة السلة، وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بالإجماع على قبول اعتذار الكابتن أحمد عمر عن الاستمرار في مهام عمله كمدير فني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي.


وأكد النادي السكندري أن مجلس الإدارة على مدار الفترة الماضية لم يدخر جهدا لتلبية جميع متطلبات الفريق والجهاز الفني وتم تدعيم الفريق بالعناصر التي طلبها ووافق عليها المدير الفنى، وتم توفير كل سبل الدعم لضمان استمرار مسيرة الفريق بالشكل الأمثل.

 


وشدد المجلس في هذا الإطار على أنه في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق الأول لكرة السلة خلال المرحلة المقبلة، على نحو يليق بتاريخ نادينا العريق، ويحقق تطلعات جماهيرنا الوفية والعظيمة التي تستحق دائما الأفضل.

