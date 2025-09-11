المندوب الروسي بمجلس الأمن: الضربة الإسرائيلية على قطر لها عواقب وخيمة على الشرق الأوسط

قال المندوب الروسي بمجلس الأمن، فاسيلي نيبنزيا، خلال جلسة اليوم الخميس: “من الواضح أن الضربة الإسرائيلية على قطر ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة والشرق الأوسط”.

المندوب الروسي بمجلس الأمن: الضربة الإسرائيلية على قطر ستكون لها عواقب وخيمة على الشرق الأوسط



وأضاف المندوب الروسي بمجلس الأمن، أن الضربة الإسرائيلية استهدفت جهود الوسطاء وستكون لها تداعيات خطيرة والدوحة وسيط أساسي وعملت بلا كلل لإنهاء حمام الدم في غزة وإطلاق سراح الرهائن.



وتابع المندوب الروسي بمجلس الأمن: نعرب عن قلقنا من قصف إسرائيل منطقة تبعد 600 متر فقط عن البعثة الروسية في الدوحة وندين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإسرائيلي على منطقة سكنية في الدوحة.

