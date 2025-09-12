الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون: مر، وهذا الأثر، موضوع خطبة اليوم بمساجد مصر

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة  12 سبتمبر 2025، الموافق 20 ربيع الأول 1447 هـ بعنوان: "وكن رجلًا إن أتوا بعده يقولون: مَـرّ وهذا الأثر". 

 

وزارة الأوقاف: هدف الخطبة هو التوعية بالمسؤولية المشتركة للفرد والأسرة، وأثر ذلك في بناء الإنسان


وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالمسؤولية المشتركة للفرد والأسرة، وأثر ذلك في بناء الإنسان.

ويمكن تحميل نص خطبة اليوم الجمعة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط 

 

وزارة الأوقاف تنظّم ندوات حول "نبي الرحمة ﷺ في شهر مولده" بـ(1860) مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف

وفي سياق متصل نظّمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، تحت عنوان: "نبي الرحمة ﷺ في شهر مولده"، وذلك عقب صلاة العشاء، بـ(1860) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية.

شارك في الندوات عدد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، الذين استعرضوا سيرة النبي ﷺ ومكانته العالية، مسلطين الضوء على القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحلّت بها شخصيته ﷺ، مثل: الرحمة، والتسامح، والعدل، وحسن التعامل مع الناس.

وأوضح العلماء أن الهدف من هذه الندوات هو تعريف المجتمع بصفات النبي ﷺ الرحيمة، وتعاليمه السمحة، التي تشكّل نموذجًا في تطبيق القيم الدينية والأخلاقية في الحياة اليومية، وتُعزّز الوسطية والاعتدال في السلوك الفردي والجماعي.

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، بما يُسهم في تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

