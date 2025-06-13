وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة الطورائ في جميع أنحاء البلاد بعد الهجوم على إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد عقب الضربة الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية.

وقال مكتب كاتس: “في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل ضد إيران فمن المتوقع أن تشن إيران هجومًا بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل”.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين إسرائيليين، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة على إيران ولم تتضح بعد طبيعة تلك الأهداف.

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