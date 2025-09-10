حارس فرنسا يعلن اعتزاله كرة القدم في سن الأربعين

أعلن الحارس الدولي الفرنسي السابق ستيف مانداندا، بطل العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال 2018، اعتزاله اللعب نهائيًا، عن عمر يناهز الأربعين عامًا، بعد مسيرة طويلة ومميزة في الملاعب الفرنسية.

اعتزال مانداندا

وقال مانداندا في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "كان عليّ أن أتقبل القرار، وهو ليس سهلًا بطبيعة الحال، لكن نعم، لقد قررت أن أعتزل".

وجاء إعلان الاعتزال بعد أن أصبح اللاعب حرًا منذ 1 يوليو الماضي، عقب انتهاء عقده مع نادي رين. وعلى الرغم من تلقيه عدة عروض من أندية مثل لوهافر، لوريان، جانجان، بريست ومونبلييه، إلا أنه رفضها جميعًا، مفضلًا إنهاء مسيرته في هذا التوقيت.

ولد مانداندا في العاصمة الكونغولية الديمقراطية كينشاسا، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي لوهافر في دوري الدرجة الثانية، قبل أن ينتقل إلى مارسيليا، حيث تألق بشكل لافت منذ موسمه الأول في الدوري الفرنسي الممتاز عام 2007-2008.

قضى مانداندا معظم مشواره الكروي مع مارسيليا، الذي دافع عن ألوانه على مدار 14 موسمًا، وحقق معه لقب الدوري الفرنسي عام 2010، وثلاثة ألقاب متتالية في كأس الرابطة (2010، 2011، 2012)، إضافة إلى كأس الأبطال مرتين (2010، 2011)، تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب.

دوليًا، خاض مانداندا 35 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وشارك لأول مرة في مايو 2008 تحت إشراف المدرب ريمون دومينيك، قبل أن يفقد مكانه الأساسي لصالح هوجو لوريس في عام 2009.

