تأجيل استئناف المتهم بقتل طفلته وإغراقها في البانيو

أجلت مستأنف جنايات الجيزة، استئناف "جامع خردة" على حكم إدانته بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل طفلته غرقًا في "بانيو" شقته، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل، لعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لإعداد تقرير طبي نفسي عن حالته، لتحديد مدى مسئوليته الجنائية حول ارتكاب الجريمة، وعما إذا كان يعاني من أي خلل من عدمه.

وأدانت الدائرة "4" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، جامع خردة، بالسجن المؤبد، بتهمة قتل طفلته "خديجة" غرقا داخل "بانيو" للانتقام من زوجته نتيجة خلافات بينهما.

المتهم قتل نجلته الطفلة المجنى عليها "خديجة"

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 79 لسنة 2025 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 9 لسنة 2025 كلى شمال الجيزة، أن المتهم قتل نجلته الطفلة المجنى عليها "خديجة"، عمدا مع سبق الإصرار وذلك إثر خلافات زوجية، في قرية المنصورية منشأة القناطر شمال الجيزة.

وذكرت النيابة العامة أن "أحمد" الأب المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح نجلته ونسج مخططا إجراميا أنفذه، حيث قام باصطحاب نجلته من مسكن والدتها إلى مسكنه وما أن اختلى بها أعد حوض "بانيو"، وغمره بالمياه واضعا رأس المجنى عليها داخله حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتلها غرقا على النحو المبين بالتحقيقات.

