موعد عرض حكاية الوكيل الحلقة الأخيرة

يترقب الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل، خامس حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والمقرر عرضها غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة DMC، مع إعادة أولى في الثانية صباحًا، وإعادة ثانية في التاسعة صباح الخميس.

كما تُعرض الحلقة عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، على أن تُعاد في الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.

وإلى جانب العرض التلفزيوني، تتوفر الحلقة الأخيرة غدا الأربعاء في السابعة مساءً عبر منصتي “شاهد” و“Watch It”.

حكاية الوكيل الحلقة 3

شهدت أحداث حكاية الوكيل الحلقة 3، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، تقاربا واضحا بين نورا ومنتصر، بعدما تعرض الأخير لحادث اعتداء من قبل مجهولين.

وتظهر ورد الشهيرة بـ"رودي" (أميرة الشريف) عبر لايف تيك توك بفستان الحفلة التي أقامتها لمشاهير المنصة، قبل أن تتلقى رسالة من رجل الأعمال أمير، فتغلق البث وتتواصل مع منشاوي (أحمد فهيم) الذي يشجعها على الاستمرار في اللعبة.

ويصطدم جلال الملقب بـ"جلجل" (محمد طعيمة) بتطلعات زوجته زوزة (بسنت النبراوي) بعد طلبها منه دخول غرفة دردشة خاصة مع رجل وزوجته مقابل 1000 دولار، ولكنه ينفذ رغباتها في الأخير.

وتدعو ورد زوزة للقاء خاص مع منشاوي داخل الوكالة، بعيدًا عن زوجها، غير أن جلال يتنصت على زوجته دون علمها.

ويعيش سالم حالة من الصدمة بعدما طلب منه منشاوي مهاجمة لاعب كرة قدم في بث مباشر وربط اسمه بانتحار فتاة تم تسريب فيديو فاضح لها، يرفض سالم أولًا لكنه يوافق تحت التهديد، ىيكتشف أن زوجته كانت تستمتع للحديث وتقرر الرحيل عنه.

وتندلع حملة عنيفة على تيك توك حول لاعب كرة قدم شهير، وانتحار الفتاة، وفضيحة رجل الأعمال أمير مع ورد، ومع انتشار التسريبات، يهدد أمير ورد هاتفيًا.

وتلتقي زوزة بمنشاوي الذي يبلغها أن الوكيل (مراد مكرم) اختارها لتكون بديلة ورد، وأنها ستكون الوجه الجديد لتطبيق آخر ستطلقه الوكالة بعد فضيحة رودي، وجلال، المتنصت عبر الميكروفون الذي دسه لها، يسمع كل شيء.

وتتلقى نورا تسريبات جديدة متعلقة بفضائح أمير، لتخرج في بث مباشر تكشف فيه التفاصيل مدعومة بثقة الجمهور.

الوكيل يراقب كل شيء من عزبته، ويؤكد لمساعده منشاوي أن التطبيق الجديد مؤمن بشكل أكبر، ويوجه بدعم نورا ومنتصر ولم يشعر بالذنب من التضحية بورد التي يرى انها يمكن استبدالها، وبعد عودة زوزة إلى المنزل، يستقبلها جلال بعنف وضرب مبرح، لينقلب الشجار إلى مأساة بعدما وقعت زوزة على الأرض بلا حراك.

حكاية الوكيل

حكاية "الوكيل" بطولة جماعية، تضم: مراد مكرم، محسن محي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، تامر فرج، نورا عبدالرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.