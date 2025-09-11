محافظ الدقهلية يستعرض خدمات مياه الشرب بالقرى والمدن

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا مع المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من المسئولين بالشركة، وذلك لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب وتوفير احتياجات المواطنين بأنحاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.

مناقشة واستعراض تحسين خدمات مياه الشرب:

ووجه محافظ الدقهلية، المهندسة ماجدة حمزة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بالدقهلية، ببدء تشغيل محطة بلقاس "أبو عرصة" وضخ مياه الشرب خلال أسبوعين بحد أقصى، موجّهًا بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة لبدء ضخ المياه للمواطنين، وذلك استجابة لمطالب الأهالي وحرصًا على توفير وتحسين جودة خدمات مياه الشرب المقدمة لهم.

توفير مياه شرب نظيفة وآمنة هو حق أساسي لكل مواطن

وأكد "مرزوق "أنه لا يدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن توفير مياه شرب نظيفة وآمنة هو حق أساسي لكل مواطن، وتقف المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وراء تحقيق هذا الهدف,

وقال: “إننا نضع على رأس أولوياتنا الاستجابة السريعة لشكاوي ومطالب المواطنين، والعمل بروح الفريق لإنجاز المشروعات الحيوية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر”.

